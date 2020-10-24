البعثة الدولية المُشكَّلة من 7 منظمات تتابع لجان المنيا

شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الدولية المُشكَّلة من 7 منظمات تتابع لجان المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وصلت، منذ قليل، البعثة الدولية المشتركة إلى محافظة المنيا، وذلك لمتابعة الانتخابات البرلمانية، وتضم مندوبين من 7 منظمات، وهي: لبنان وفرنسا وأوغندا واليونان ومنظمة الزيكا.
يُذكر أن محافظة المنيا تشهد منافسات ساخنة بين 170 مرشحًا، على 15 مقعدًا فرديًا، داخل 5 دوائر انتخابية، عقب تأجيل الانتخابات بالدائرة السادسة، ومقرها مركز شرطة دير مواس، لعدم إدراج اسم أحد المرشحين بكشوف التصويت بالخارج.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
106,060
-
تعافي
98,624
-
وفيات
6,166
كانت هذه تفاصيل خبر البعثة الدولية المُشكَّلة من 7 منظمات تتابع لجان المنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.