شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الدولية المُشكَّلة من 7 منظمات تتابع لجان المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت، منذ قليل، البعثة الدولية المشتركة إلى محافظة المنيا، وذلك لمتابعة الانتخابات البرلمانية، وتضم مندوبين من 7 منظمات، وهي: لبنان وفرنسا وأوغندا واليونان ومنظمة الزيكا.

يُذكر أن محافظة المنيا تشهد منافسات ساخنة بين 170 مرشحًا، على 15 مقعدًا فرديًا، داخل 5 دوائر انتخابية، عقب تأجيل الانتخابات بالدائرة السادسة، ومقرها مركز شرطة دير مواس، لعدم إدراج اسم أحد المرشحين بكشوف التصويت بالخارج.