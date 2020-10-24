شكرا لقرائتكم خبر عن مياه المنيا: خريطة متكاملة بأماكن تمركز المياه العكرة الواردة من السيول فور حدوثها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا والعضو المنتدب، ان الشركة شكلت لجنة لإدارة الازمات ومواجهة السيول بالتنسيق مع ديوان المحافظة والجهات المختلفة داخل المحافظة

وأكد الشهاوى ان الشركة وضعت خطة متكاملة لمواجهة السيول من خلال تجهيز خريطة متكاملة بأماكن تمركز المياه العكرة الواردة من السيول، إلى جانب تجهيز أكثر من ٨٦ معدة وسيارة

بالإضافة إلى تشكيل فرق عمل بكافة الفروع لمتابعة الأوضاع وفرق بالمعامل لأخذ العينات بصفة المستمرة للحفاظ على جودة المياه المنتجة

ولفت لأرقام تعمل طوال ال٢٤ ساعة لتلقى كافة الشكاوى وهى ١٢٥ من التليفون الأرضي بالإضافة إلى ٠١٢٧١١٩٦١٩٦ وخدمة الواتس ٠١٢٧١٢٦٩٥٨٧

جاء ذلك بناءا على توجيهات القيادة السياسية وتكليفات كل من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.

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