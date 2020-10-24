شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة مطروح يدعو للمشاركة في انتخابات مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم، السبت، جميع منسوبي الجامعة، وكافة فئات الشعب ‏المصري العظيم، لضرورة المشاركة في انتخابات مجلس النوب وممارسة حقهم السياسي والمشاركة في العملية الانتخابية، والمُقرر إجراؤها يومي 24 و25 أكتوبر الجاري.

وأكد رئيس الجامعة، أهمية المشاركة الإيجابية بهدف استكمال مسيرة التنمية الشاملة في مختلف الميادين تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وأشار النجار إلى ضرورة دعم مسيرة الديمقراطية في وطننا الحبيب مصر، داعيًا الجميع لضرورة التوجه إلى مقار اللجان، والمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020 وكافة الاستحقاقات الانتخابية.‏

وناشد رئيس جامعة مطروح، الناخبين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد خلال فترة التصويت، للمحافظة على الصحة العامة.

وأكد الدكتور النجار حرص جميع منسوبي الجامعة على أداء دورهم الوطني من خلال المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، واختيار من يسهم في تحقيق مستقبل أفضل للوطن.

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