شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد مواقف السيارات وأنفاق شبرا الخيمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأ اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، مواقف سيارات السرفيس وأماكن التجمعات بمواقف الأجرة بأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة لمتابعة الالتزام من جانب المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات حرصا على سلامتهم وصحتهم في مواجهة فيروس كورونا.

قام المحافظ بتوزيع الكمامات على السائقين والمواطنين، مشددا على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة أثناء الانتقال بوسائل المواصلات، حيث سيتم فرض الغرامات التي تصل إلى 4 آلاف جنيه للمخالفين، مشيرا إلى أن تلك الزيارات المتتابعة بنطاق المحافظة تأتى ضمن خطة الدولة التي تهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد محافظ القليوبية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني بالتنسيق مع إدارات المرور ومراكز الشرطة وادارات المواقف لمتابعة التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات، إلى جانب استمرار عمليات التطهير والتعقيم اليومية.

كما تفقد «الهجان» عددا من مدارس مدينة شبرا الخيمة للوقوف على انتظام الدراسة والتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك وفقًا لخطة الدولة والمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تفقد المحافظ أعمال تعقيم الفصول الدراسية بالكلور كأحد الجوانب الاحترازية لسلامة الطلاب في الفصول، ووجه المحافظ بأعمال التطهير بشكل يومي.

جولة محافظ القليوبية في شبرا الخيمه

جولة محافظ القليوبية في شبرا الخيمه

جولة محافظ القليوبية في شبرا الخيمه

وشدد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المدارس والإدارات التعليمية على مستوى قرى ومراكز المحافظة لمواجهة جائحة كورونا حفاظًا على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب وجميع العاملين بالمدارس والمترددين عليها.

كما طالب بالتأكيد على مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات بصفة مستمرة داخل المدرسة ومراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات وتعقيمها بصفة يومية قبل وبعد اليوم الدراسي والتأكد من سلامة بوابات التعقيم بالمدارس مع التنسيق مع كافة الجهات المعنية بمديرية الصحة وغرفة عمليات المحافظة للمتابعة بصفة مستمرة.

وتابع المحافظ حملة مكبرة على الانفاق بحي غرب شبرا الخيمة وخاصة بنفق ميدان المؤسسة، حيث تم تطهير وإخلاء الباعة الجائلين ومصادرة جميع الاشغالات والعربات التي يفترشون عليها المنتجات وتتسبب في اغلاق النفق وعرقلة مرور المواطنين. وقرر المحافظ تحرير محاضر لكل المخالفين والباعة الجائلين الذين تم ضبطهم بالنفق واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمنع عودتهم مرة أخرى.

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كما تفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة 3 أنفاق مشاة بحي غرب شبرا الخيمة «نفق ناصر- نفق النيل- نفق الزراعة» بتكلفة 20 مليون جنيه ضمن خطة المحافظة لتطوير تلك الأنفاق، التي تمثل أهمية قصوى لعبور المشاة بميدان المؤسسة وميدان أحمد عرابي بشبرا الخيمة.