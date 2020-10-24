أسقف البحر الأحمر يدلي بصوته بإحدى لجان الغردقة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أدلى الأنبا إيلاريون البراموسي، أسقف مطرانية البحر الأحمر، بصوته الانتخابي بلجنة النقيب مبارك بالغردقة، بصحبة وفد من ممثلي الأزهر والأوقاف والكنائس الكاثوليكية والبروستانت. وأكد إيلاريون أنه حريص على المشاركة في أي انتخابات لاختيار ممثلي الشعب في المجالس النيابية. ودعا إيلاريون جميع الناخبين للمشاركة في حقهم الدستوري. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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