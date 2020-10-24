شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد انتشار فرق الطوارئ استعدادا لموسم سقوط الأمطار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الشفاطات وفرق الطوارئ المنتشرة بطريق صلاح سالم للتأكد من جاهزيتها لمواجهة أي طارئ والتدخل السريع في حالة هطول أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، وأثنى المحافظ على جهود العاملين بشركة الصرف الصحي وتواجدهم في الشارع منذ 4 أيام تحسبا لأي تغيرات في الطقس تتعرض له العاصمة.

وشدد المحافظ على استمرار مراجعة جميع بالوعات صرف مياه الامطار من خلال أطقم عمل من هيئة النظافة وشركة الصرف الصحي وأجهزة الأحياء كل في نطاقه ، والتأكد من عدم وجود بالوعات أسفل الرصيف أو وجود أي تلفيات بها وتطهيرها والتأكد من عملها بكفاءة ، كذلك مراجعة الخطة الموضوعة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية .

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم ربط غرفة عمليات المحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية وقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية بهدف متابعة نماذج التنبؤ الصادرة منهم ومعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء بكل جديد على مدار الساعة للتحرك السريع والتعامل مع الموقف.

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رافق المحافظ خلال جولته المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالقاهرة، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة وعدد من قيادات المحافظة.