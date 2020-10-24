شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يرصد طوابير سيدات يشاركن فى انتخابات مجلس النواب ببنى سويف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت غرفة عمليات المجلس القومى للمرأة ، مشاركة السيدات وطوابير السيدات أمام لجان انتخابات مجلس النواب بمحافظة بنى سويف، ورصدت غرفة العمليات توافد السيدات على اللجان ، فيما حرصت عدد من السيدات على اصطحاب أطفالهن خلال التصويت ، فضلا عن توافد كبار السن على اللجان .

وأطلق المجلس القومى للمرأة ، غرفة عمليات لتلقى شكاوى السيدات والفتيات خلال أيام انتخابات مجلس النواب على المستوى المركزى وعلى مستوى محافظات الجمهورية ، عبر الخط المختصر رقم "15115".

وقال المجلس إن ذلك فى إطار الجهود التى يقوم بها المجلس القومى للمرأة استعداداً لانتخابات مجلس النواب القادمة والمزمع عقد المرحلة الأولى على مدار يومى24 و25 أكتوبر الجارى ، والمرحلة الثانية على 7 و8 نوفمبر 2020.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس أن الغرفة سوف تعمل طوال فترة التصويت على مدار يومى الانتخابات وحتى غلق باب اللجان ، بهدف تلقى جميع الاستفسارات الخاصة بعملية التصويت ، و تذليل العقبات التى قد تتعرض لها السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن ، من خلال التواصل الدائم مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات الهيئة الوطنية للإنتخابات.

كما تتواصل مقررات فروع المجلس بالمحافظات مع غرف عمليات المحافظين.

وأضافت أن غرفة العمليات سوف تتلقى تقارير فرق المجلس من المتابعات والمتابعين المحليين للانتخابات على مستوى جميع المحافظات والتى تستهدف رصد مشاركة المرأة فى الانتخابات ، والعمل على تذليل أى عقبات تواجه السيدات.

وتجرى المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب، يومى السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجارى بـ 14 محافظة هى، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

ويصوت فى المرحلة الأولى، 33 مليون و472 ألف و778 ناخبًا، فى 10 ألاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا فى النظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.

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ويختار الناخبون فى النظام الفردى، 143 نائبا من بين 1879 مرشحا بـ 71 دائرة، بواقع 25 نائبًا من 12 دائرة بالجيزة، 10 نواب من 4 دوائر بالفيوم، 8 نواب من 4 دوائر ببنى سويف، 16 نائبًا من 6 دوائر بالمنيا، 12 مقعدًا من 4 دوائر بأسيوط، نائبان من دائرتين بالوادى الجديد، 14 نائبًا من 8 دوائر بسوهاج، 9 نواب من 4 مقاعد بقنا، 3 نواب من 3 دوائر بالأقصر، و5 نواب من 4 دوائر بأسوان، 3 نواب من 3 دوائر بالبحر الأحمر، 16 نائبًا من 6 دوائر بالإسكندرية، 18 نائبًا من 9 دوائر بالبحيرة، ونائبان من دائرتين بمطروح.

وفى نظام القوائم، تتنافس قائمتين هما القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة نداء مصر، للفوز بـ 142 مقعدا فى دائرتين على النحو التالى:

• الدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، تضم 11 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر ومخصص لها 100 مقعد.

• الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا"، وتضم 3 محافظات هى الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 42 مقعدا.

ويتكون مجلس النواب من 284 نائبا من "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبا من "الفردى" بإجمالى 568 نائبا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.

وتقسم الجمهورية لـ 143 دائرة فردى، و4 دوائر "قوائم"، دائرتان مخصص لكلا منهما 42 مقعداً ودائرتان مخصص لكلا منهما 100 مقعد.