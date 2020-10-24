شكرا لقرائتكم خبر عن هيئه المستشفيات التعليمية تعلن توسعها فى إجراء جراحات القلب بالمنظار والتدخل المحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكلت رئاسة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية فريق طبى لإجراء جراحات القلب بالمناظير والتدخل المحدود للعمل فى جميع مراكز جراحات القلب التابعة للهيئة وستبدأ بمستشفى شبين الكوم التعليمى ودمنهور التعليمى.

وقال الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة، إنه تحتم على الهيئة التوسع فى إجراء مثل هذه الجراحات فهى تمثل المستقبل لجراحات القلب حيث أن معدل المضاعفات وأيام الإقامة بالمستشفى أقل بكثير عن الجراحات العادية وكذلك فإن المريض يتمكن من العودة إلى عمله فى فتره أقل من الجراحات العادية وهو ما يؤثر إيجابيا على سرعه القضاء على حالات قوائم الانتظار لجراحات القلب ويقلل من العبء الاقتصادى على المريض المتمثل فى غيابه عن مورد رزقه لفترات طويله فى حالات الجراحة العادية.

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وأضاف فوزى، أن هذا النوع من الجراحات سيحل مستقبلا محل العمليات التقليدية كما حدث فى الجراحة العامة حيث حلت جراحات المناظير محل العديد من الجراحات العادية.

وتأتى جهود الهيئة العامة المعاهد والمستشفيات التعليمية لتقديم أحدث الخدمات الطبية فى إطار توجيهات فخامه رئيس الجمهورية ومعالى وزيره الصحة والسكان بضرورة تحديث القطاع الصحى والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأفاد الدكتور تامر البنا رئيس الفريق بأنه تم اختيار أفراد الفريق بعناية شديده من أفضل جراحى وأطباء المعهد القومى للقلب وأن مهمة الفريق لن تقتصر على إجراء الجراحات بوحدات الهيئة فقط ولكن ستشمل تدريب الأطقم الطبية بهذه الوحدات لتشكيل فرق عمل تضمن استمرارية الخدمة بشكل دائم فى هذه الوحدات بأيدى أبنائها.