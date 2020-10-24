شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تعيين 309 شباب بمنشآت القطاع الخاص بجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء 309 شابًا، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 533 شاب.

وتلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين" أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر سبتمبر الماضى، حيث قامت بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة بمبلغ 11 ألف و 600 جنيه لعدد 16 عامل من المسجلين بالمديرية ، فضلاً عن تسجيل 20 عاملاً جديداً .

وتابع علم الدين بأن المديرية قامت فى مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد عدد 26 ترخيص الأجانب من جنسيات مختلفة يعملون فى نطاق المحافظة.

وأوضح أنه فى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 214 منشأة من خلال التفتيش الدورى النهارى والليلى والحملات ، وعمل 5 ندوات توعية ، كما تم تلقى عدد 34 شكوى عمالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية لعدد 16 شكوى منهم و تم تسوية 8 شكاوى، و10 شكاوى ما زالت تحت البحث .

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وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 82 منشأة، أسفر عن تحرير 21 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وبحث 4 شكاوى .

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 150 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية .