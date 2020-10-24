شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تحتفل بيوم الأمم المتحدة تحت شعار "75 عاما من التعاون".. فيديوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان "مصر والأمم المتحدة، 75 عاماً من التعاون"، احتفلت وزارة الخارجية المصرية، باليوبيل الماسى لتأسيس الأمم المتحدة، التى بدأت منذ توقيع مصر لميثاق الأمم المتحدة يوم 24 أكتوبر عام 1945.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على فيسبوك، فيديوجراف، يوضح طبيعة التعاون بين مصر والأمم المتحدة، بداية من توقيع ميثاق الأمم المتحدة 1945، وتواجد مصر عدة مرات بمجلس الأمن منذ تأسيسه عام 1946، وبلغ عدد مرات تواجد مصر بالمجلس ست مرات، كان آخرها 2016 – 2017، ثم إعلان الوزير سامح شكرى، فوز مصر بمقعد غير دائم لعامى 2016 – 2017.





وأشار الفيديوجراف، إلى مشاركة مصر فى عمليات حفظ السلام منذ عام 1960، حيث شارك حتى الآن أكثر من 30 ألف جندى مصرى فى 38 بعثة حول العالم، كما يشارك حاليا أكثر من 3 آلاف مصرى فى بعثات حفظ السلام المختلفة فى جمهورية إفريقيا الوسطى، السودان، الكونغو الديمقراطية، مالى، جنوب السودان، الصحراء الغربية والصومال، وتحظى المشاركة المصرية فى بعثات حفظ السلام بتقدير المجتمع الدولى.



كما أشار الفيديوجراف أيضا، إلى انتخاب الدكتور بطرس بطرس غالى، أمينا عاما للأمم المتحدة فى الفترة من عام 1992 حتى عام 1996، وأيضا تنظيم القاهرة عام 1994 للمؤتمر العالمى للسكان والتنمية، الذى يعد أحد العلامات الهامة فى جهود الأمم المتحدة للتنمية، شارك فيه 179 دولة وحضره حوالى 20 ألف شخص، صدر عنه إعلان القاهرة الذى أدى إلى إنشاء صندوق الأمم المتحدة للسكان. Advertisements



وتابع الفيديوجراف، إلى تعاون وتنسيق مستمر مع سكرتارية الأمم المتحدة، واستمرار مصر والأمم المتحدة فى التنسيق والتشاور على أعلى المستويات، حيث التقى السيد رئيس الجمهورية، عدة مرات مع أمين عام الأمم المتحدة، كما أحرى الأمين العام أنطونيو جوتيريش، زيارتين إلى مصر فى عامى 2017 و2019.

وكان أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، صرح بأن الوزارة تحتفل اليوم 24 أكتوبر الجارى بيوم الأمم المتحدة، الذى يتوافق مع دخول ميثاق المنظمة حيز النفاذ عام 1945، حيث يتسم احتفال هذا العام بطابع خاص بمناسبة مرور 75 عامًا على إنشاء المنظمة، مشيرًا إلى إطلاق حملة بهذه المناسبة على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وتويتر باللغتين العربية والإنجليزية.

وأضاف حافظ أن هدف الحملة هو التعريف بدور مصر الفاعل داخل مختلف أروقة الأمم المتحدة منذ إنشائها، واستعراض عضوية مصر الحالية فى اللجان والمجالس المختلفة، والمراكز رفيعة المستوى التى شغلها مصريون داخل المنظمة، بالإضافة إلى المشاركة المصرية فى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والجهود المصرية داخل المنظمة الدولية لاحتواء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار المتحدث إلى أنه يمكن متابعة محتوى الحملة على موقعى فيسبوك وتويتر من خلال هاشتاج #Egypt_UN_75years