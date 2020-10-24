شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 54 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب إلى دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، على مدار اليوم السبت، رحلاتها إلى 54 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 6000 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وصرحت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلى كل من، أمستردام، أثينا، بروكسل، باريس، كوبنهاجن، روما، جنيفا، لندن، مدريد، ميونيخ، ميلانو، برلين، فيينا، الخرطوم، الشارقة، الخرطوم، بغداد، تونس، البحرين، نيويورك، أديس أبابا، فرانكفورت، موسكو، نيروبي، أبوجا، لاجوس، أكرا، وثلاث رحلات إلى كل من دبى، جدة، ورحلتين إلى كل من إسطنبول، أبوظبي، الدمام، الرياض، المدينة المنورة، و 8 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات إلي كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر، أسوان، و 3 رحلات شحن جوى.

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