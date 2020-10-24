شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يتابع موقف دراسات جامعة القاهرة لتحديث إمكانيات المياه الجوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير المواود المائية والرى مع الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، و الدكتور هشام بخيت مساعد الوزير لشئون المياه العابرة والدراسات والبحوث، و المهندس السيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية، لمناقشة الموقف الراهن للدراسة التى تقوم بها جامعة القاهرة لتحديث إمكانيات المياه الجوفية في مصر - المرحلة الثانية.

وتنفذ جامعة القاهرة دراسة لصالح وزارة الرى لتحديد إمكانيات الخزانات الجوفية والسحب اﻵمن على مستوى الجمهورية، وذلك في ضوء تعليمات رئيس الجمهورية بضرورة قيام وزارة الموارد المائية والري بعمل دراسة شاملة لخزانات المياه الجوفية بمصر تخدم جميع ماسبق من دراسات وتخرج بنتائج متكاملة عن إمتدادات الخزانات الجوفية وإمكانات السحب السنوي المتاح بكل خزان وكل منطقة، ونوعية المياه والهبوط المتوقع طبقا لسيناريوهات السحب المختلفة، وذلك إتباعاً للأصول الفنية للبحث العلمي الممنهج للوصول إلى تكوين قاعدة بيانات متكاملة وبناء نماذج رياضية للتنبؤ بسلوك خزانات المياه الجوفية المستقبلي عند أنماط الإستهلاك المختلفة لذلك تم التعاقد مع مركز الدراسات والتصميمات للمشروعات المائية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة لتنفيذ المرحلة الأولى من الدراسة وهي تجميع قاعدة البيانات وبناء النماذج الرياضية وتحديث الخرائط الهيدرو جيولوجية للخزانات الجوفية.

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أوضحت وزارة الرى أنه بالتزامن مع ذلك تقوم الوزارة بتنفيذ أعمال حفر الآبار الإستكشافية بالمناطق الغير مستكشفة والتجهيز للمرحلة الثانية وهي تحديث النماذج ومعايرة ماتم إنتاجة من نماذج رياضية للتأكد من تحقيق النماذج الرياضية الهدف منها بدقة حتى يتم الإعتماد عليها لوضع السياسات والإستراتيجيات المتكاملة للتنمية المستدامة على المياه الجوفية.

وأشارت الوزارة الى انه تم تدريب 50 مهندس من مهندسي قطاع المياه الجوفية على مختلف أنواع البرامج التحليلية والتطبيقية لاستكشاف ورصد واختبار آبار المياه الجوفية بالإضافة الى التدريب على بناء النماذج الرياضية للمياه الجوفية وتحديثها ومعايرتها والتعديل بها لضمان توافق النتائج مع القياسات اللاحقة لبناء النماذج الرياضية للحصول على نماذج رياضية ذات نتائج معتمدة ومؤكدة تمنح متخذي القرار بالوزارة إمكانية بناء سياسات واستراتيجيات مستقبلية لاستخدام المياه الجوفية تضمن استدامة التنمية على المياه الجوفية.