شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمياه يوجه بسرعة الانتهاء من دراسات حماية شواطئ بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومي لبحوث المياه مع الدكتور سامي سعد مدير معهد بحوث الهيدروليكا والدكتور أحمد البلاسى نائب مدير المعهد والدكتور محمد بهجت الباحث بالمعهد لإعداد دراسات متكاملة لحماية شواطئ محافظة بورسعيد من خلال اقتراح عمل حواجز غاطسة لاكتساب شواطئ جديدة.

ووجه رئيس المركز بسرعة عمل ملخص لجميع الدراسات السابقة ووضع خطة العمل باستكمال الدراسات الازمة لمنطقة الدراسة بالتنسيق والتعاون مع الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.

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يشار الى أن المركز القومى لبحوث المياه يمتلك من الخبرات والنماذج الرياضية والطبيعية التي تمكنه من الاشتراك في مثل هذه الدراسة القومية.

وتنفذ هيئة حماية الشواطئ العديد من المشروعات في نطاق محافظة بورسعيد منها حماية بوغاز الجميل القديم (1) لتجديد المياه ببحيرة المنزلة بإنشاء 2 لسان بحري ومشروع استكمال حماية الشريط الساحلي أمام بحيرة الملاحة ومشروع حماية وتكريك بوغاز اشتوم الجميل لتنمية بحيرة المنزلة مرحلة اولي .

الجدير بالذكر أن وزارة الرى تقوم حاليا بوضع اطار عمل يشمل خطة التحرك لمواجهة الخطر المحتمل لارتفاع منسوب سطح البحر من خلال تطبيق مبدأ التعايش مع البحر كتقنيه جديده باستخدام وسائل حماية غير تقليديه وصديقه للبيئه مثل استخدام ناتج تكريك البواغيز، وقنوات الاقتراب للموانئ البحرية فى تغذية الشواطئ التى تعرض للنحر مع عمل مشروعات تجريبيه مثل الجسور الرملية لحماية الدلتا من النحر.