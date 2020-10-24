شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المهندس نبيل حلاوة محافظ كفر الشيخ الأسبق.. ووالد النائب محمد حلاوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى صباح اليوم السبت، المهندس نبيل حلاوة، محافظ كفر الشيخ الأسبق، وعضو مجلس الشورى السابق ورئيس هيئة النقل العام الأسبق، بعد مسيرة حافلة وطويلة فى العمل العام، سواء فى العمل التنفيذي أو العطاء السياسي والوطني لبلاده إذ شغل الراحل نبيل حلاوة مناصب كبرى متعددة أثبت فيها نجاحا كبيراً عبر سنوات عطاءه المتعددة.

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والمهندس نبيل حلاوة، هو والد رجل الصناعة وعضو مجلس الشيوخ النائب محمد حلاوة، وتجرى حالياً ترتيبات الدفن فى مقابر العائلة وتحديد مواعيد العزاء.

واليوم السابع تتقدم بخالص العزاء لأسرة الراحل الكبير وللنائب محمد حلاوة .