القومى للمياه يقيم أعمال تأهيل الترع فى الغربية والفيوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، مع مديرى المعاهد البحثية المشاركة فى بروتوكولات التعاون مع هيئات الوزارة لتقييم أعمال تأهيل الترع وهى معهد بحوث الهيدروليكا ومعهد بحوث صيانه القنوات المائية ومعهد بحوث إدارة المياه وطرق الرى ومعهد بحوث الصرف ومعهد بحوث الإنشاءات .
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الاجتماع ناقش ما قامت به المعاهد من أنشطة لتقييم وابداء الرأى فى أعمال التبطين على بعض الترع فى زمام إدارات رى الغربية والفيوم وأهم الملاحظات التى نتجت عن تقييم الأعمال.
وتواصل الادارات العامة بواسطة المهندسين والفنيين وأطقم التنفيذ من المقاولين والشركات المنفذة فى متابعة وتنفيذ أعمال التأهيل للترع بنطاق الجمهورية.
ووجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بأن تتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى رى حديث للعمل على ترشيد المياه فى كافة المناحى واستخدام الطاقة المتجددة فى ضخ المياه الجوفية كمصدر صديق للبيئة وتوفيراً لنفقات التشغيل والصيانة وكذلك الحفاظ على المخزون الجوفى من خلال التحكم فى عدد ساعات التشغيل.
وأكد عبد العاطى فى تصريحات له أن الوزارة تنفذ برنامج ل 20 الف كيلو من الترع المتعبة على مستوى الجمهورية منهم 7 آلاف كيلو متر كمرحلة أولى خلال عامى 2021 و 2022 بتكلفة تقديرية 18 مليار جنيه لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية .
الجدير بالذكر أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادى واجتماعى ملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها وستؤدى الى تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق و ستساهم بشكل كبير فى تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين .
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