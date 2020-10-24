شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد عمال مصر يدعو العمال للمشاركة فى الانتخابات: "انتخبوا من يدافع عن حقوقكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالى المراغى ،ونقاباته العامة الـ27 ، ومؤسساته الاجتماعية والثقافية ،واتحاداته المحلية بكافة المحافظات، العمال إلى الخروج للمشاركة فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 ،وذلك لممارسة الحق الانتخابى، مطالباً العمال بالتصويت ودعم كل مرشح مدافع بشكل حقيقى عن حقوقهم المشروعة، ىومن أجل مظلات تشريعية متزنة تحافظ على حقوق العمال فى مواجهة التحديات الراهنة.

وأكد محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،بأن هناك تكليفات ،وتوجيهات لكافة الاتحادات المحلية فى المحافظات المقرر إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات فيها التواصل مع العمال وتسهيل مهمة مشاركتهم كحق دستورى، وقانونى، ووطنى من أجل إدلاء العمال بأصواتهم لصالح كل من يرونه مدافع حقيقى وبوعى عن حقوقهم ،ويتبنى مطالبهم، موضحا أن قوة العمل فى مصر والتى تصل إلى 30 مليون عامل لن يكون بغريب عليها المشاركة بوعى وفعالية وإختيار الأصلح، استكمالها لدور هؤلاء الملايين من العمال فى دعم ومساندة الدولة المصرية على مدار التاريخ لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية، إضافة إلى دورها كدرع للدولة فى العملية الإنتاجية .

وانطلق اليوم السبت من الساعة التاسعة صباحا مارثون أول أيام التصويت بالداخل بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتى يتنافس فيها 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردى و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، حيث تفتح اللجان أبوابها على مدى يومين فى التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وتجرى المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب، يومى السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجارى بـ 14 محافظة هى، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

ويصوت فى المرحلة الأولى، 33 مليون و472 ألف و778 ناخبًا، فى 10 ألاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا فى النظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.

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ويختار الناخبون فى النظام الفردى، 143 نائبا من بين 1879 مرشحا بـ 71 دائرة، بواقع 25 نائبًا من 12 دائرة بالجيزة، 10 نواب من 4 دوائر بالفيوم، 8 نواب من 4 دوائر ببنى سويف، 16 نائبًا من 6 دوائر بالمنيا، 12 مقعدًا من 4 دوائر بأسيوط، نائبان من دائرتين بالوادى الجديد، 14 نائبًا من 8 دوائر بسوهاج، 9 نواب من 4 مقاعد بقنا، 3 نواب من 3 دوائر بالأقصر، و5 نواب من 4 دوائر بأسوان، 3 نواب من 3 دوائر بالبحر الأحمر، 16 نائبًا من 6 دوائر بالإسكندرية، 18 نائبًا من 9 دوائر بالبحيرة، ونائبان من دائرتين بمطروح.

وفى نظام القوائم، تتنافس قائمتين هما القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة نداء مصر، للفوز بـ 142 مقعدا فى دائرتين على النحو التالى:

• الدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، تضم 11 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر ومخصص لها 100 مقعد.

• الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا"، وتضم 3 محافظات هى الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 42 مقعدا.

ويتكون مجلس النواب من 284 نائبا من "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبا من "الفردى" بإجمالى 568 نائبا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.

وتقسم الجمهورية لـ 143 دائرة فردى، و4 دوائر "قوائم"، دائرتان مخصص لكلا منهما 42 مقعداً ودائرتان مخصص لكلا منهما 100 مقعد.