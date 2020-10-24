شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تحذر من استخدام اسمها للترويج لشهادات وزمالات طبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نقابة الأطباء، إنها علمت أن ثمة إعلانات على مواقع التواصل الأجتماعى لإحدى الجمعيات الطبية تدعى زيفاً أنها تمنح زمالات طبية، وهى: زمالة الجمعية العربية لطب الجنين، وزمالة الحقن المجهرى لأطفال الأنابيب وزمالة المناظير، تحت إشراف جامعة باليرموالأيطالية ونقابة الأطباء المصرية، نافيه صحة ذلك تماماً.

وأوضحت نقابة الأطباء، فى بيان، أنها لا تعترف بهذه الزمالات التى تمنحها تلك الجمعية، بل وتحذرمن استخدام اسم النقابة فى لترويج لشهادات لا تعلم عنها شىء، مضيفة: وحيال تلك الإدعاءات قرر مجلس النقابة فى جلسته الأخيرة، توجيه إنذار وتحذير للجمعية لمنع استخدام اسم النقابة للترويج لأعمالها، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الإعلان، ومخاطبة مباحث الإنترنت لمعرفة من قام بنشر هذا الإعلان.

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من ناحية أخرى، كان قد وافق مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، خلال اجتماعه الأخير، على مقترح الدكتور حسين عبد الهادى الأمين العام للاتحاد، والخاص بإنشاء جامعة للدراسات العليا، وقال عبد الهادى، فى بيان أصدره الاتحاد، إن جامعة الدراسات العليا لأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية، ستكون هى الأولى من نوعها، لتخصيصها فى الدراسات العليا فقط لأعضاء المهن الطبية، وحل مشكلة الدراسات العليا التى يواجهها أعضاء النقابات الأربعة "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين".

وأوضح أن الهدف من إنشائها هو تسهيل التعليم الطبى المستمر، والدراسات العليا وإعطاء شهادات إكلينيكة فى المقام الأول للأعضاء، وسد العجز فى وجود شهادات إكلينيكة فى السوق المصرى، وكذلك تأهيل الأطباء لمواجهة سوق العمل.