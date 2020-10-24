شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية يدلي بصوته في مسقط رأسه بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بصوته في انتخابات مجلس النواب في لجنة مدرسة الإرشاد الابتدائية في مدينة الدلنجات، بمحافظة البحيرة.

وبدأت اللجان الفرعية في 14 محافظة، اليوم السبت استقبال الناخبين بداية من التاسعة وحتى التاسعة مساء، ويستمر ذلك غدا الأحد«ليبدأ فرز الأصوات بعد التاسعة مساء الأحد، ويتم تجميع النتائج في اللجان العامة وإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات التي تعلن النتيجة رسميا، وتقرر من لهم حق خوض جولة الإعادة.

ويصوت في المرحلة الأولى، 33 مليون و472 ألف و778 ناخبًا، في 10 ألاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا في النظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.

وتجرى المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب بـ 14 محافظة هي، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

مفتي الجمهورية يدلى بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020

مفتي الجمهورية يدلى بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020