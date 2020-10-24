شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية، من حملاتها اليومية للتصدي لمحاولات البناء العشوائي على الأراضي الزراعية، وخاصة الأراضي المجاورة للكتل السكانية، حفاظاً على الأرض الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائى.

حيث شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقهبونة، حملة مكبرة أسفرت جهودها عن ردم حفر قبل وضع الخرسانة بها بناحية منشأة خليل التابعة للوحدة المحلية بالأخيوة على مساحة ١٢٠ متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما قامت رئاسة المركز بتنفيذ إزالة فورية لتشوينات عبارة عن طوب بالدبش الأبيض على مساحة 1 قيراط تمهيداً للبناء عليه ،بناحية الوحدة المحلية بقصاصين الشرق.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، حملة إزالة بنطاق الوحدة المحلية بصفط زريق، وقد أسفرت جهود الحملة عن إزالة كلية في المهد لتعدي على أرض زراعية بعزبة الأمين، عبارة عن غرفتين وسور بالدبش على مساحة ١٨ سهم، وتم التحفظ على المخالف وعرضه على النيابة العسكرية، كما تم ضبط مواطن مخالف أخر يقوم بصب أعمدة الدور الثاني دون الحصول على ترخيص، وتم التحفظ على الخلاطة وإيقاف الأعمال وضبط المخالف وعرضه على النيابة العسكرية ،كما توجهت الحملة إلى قرية الشوبك التابعة للوحدة المحلية بالعصايد، وتم إزالة سور بالدبش في المهد على مساحة ١٠٠ متر طولي، وذلك بحضور مسؤول حماية الأراضي وقوة أمنية من مركز الشرطة.