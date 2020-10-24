شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ ومدير أمن القليوبية يقومان بجولة لمتابعة إنشاء المرحلة الثانية من ممشى النيل ببنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه اللواء فخر الدين العربي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، بجولة تفقدية لمتابعة سير أعمال إنشاء المرحلة الثانية من ممشى النيل بمدينة بنها لدفع الأعمال وتذليل العقبات يرافقه المهندس طلعت سلطان المستشار الهندسي.

ووجه المحافظ بضرورة أن يراعى في تصميمات الممشى الجانب الجمالي والحضاري، واستخدام أنظمة الإنارة ودورات المياه والتشجير والرصف الحديثة بشكل يليق بأبناء المحافظة، مؤكدا على عمل رامبات لذوي الاحتياجات الخاصة وأيضًا وضع صناديق للقمامة لإظهار الممشى بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لعاصمة محافظة القليوبية، وليكون متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بمشاهدة نهر النيل.

وشدد الهجان على سرعة الانتهاء من العمل في المرحلة الثانية من الممشى، باعتباره من المشروعات الهامة التي تحرص المحافظة على إنجازه لفتحه أمام المواطنين، ليكون متنفسا لهم للاستمتاع برؤية نهر النيل الذي هو حق للجميع، مع مراعاة الدقة في العمل وكفاءة التنفيذ حتى تكون على أعلى مستوى ليتم افتتاحه في أقرب وقت ممكن.

الجدير بالذكر أن تكلفة الممشى تبلغ 21 مليون جنيه على ثلاث مراحل، وقد تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى والتي بدأت من كوبري كفر الجزار وحتى نفق شعراوي، وحاليا أعمال التطوير بالمرحلة الثانية والتي تبدأ من بعد نفق شعراوي وحتى نهاية منطقة النوادي.

وعلى جانب آخر، قام المحافظ بجولة تفقدية للحديقة المقامة خلف ديوان عام المحافظة موجها بسرعة تطويرها وإقامة مقاعد خشبية للمواطنين لتكون متنفسا لأهالي مدينة بنها.

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ممشى النيل في بنها

ممشى النيل في بنها

ممشى النيل في بنها