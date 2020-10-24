شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات مجلس النواب بالمنيا: لا شكاوى في تأخر فتح اللجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظم سير عملية التصويت داخل 1099 لجنة، في انتخابات مجلس أعضاء مجلس النواب بالمنيا، لاستقبال 3 مليون و468 ألف، و575 ناخب وناخبة، داخل 6 دوائر انتخابية، لاختيار 15 مرشحا بنظام الفردي، بين 170 مرشحا، و100 مرشح بالقائمة على مستوي شمال ووسط وجنوب الصعيد .

فيما أجلت الهيئة الوطنية الانتخابات بالدائرة السادسة ومقرها مركز شرطة دير مواس، لتنفيذ حكم الإدارية، بإضافة اسم احد المرشحين لقوائم التصويت.

وتابع المحافظ اللواء أسامة القاضي، وصول القضاة إلى لجان التصويت، والاطمئنان على سير العملية الانتخابية.

فيما أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار عبدالرحمن مرزوق، رئيس اللجنة، انتظام عمليات الاقتراع داخل 1099 لجنة فرعية، داخل 6 لجان عامة من العدوة شمالا حتي دير مواس جنوبا.

وواصلت الأجهزة الأمنية بالمحافظة، برئاسة اللواء محمود خليل، مدير الأمن، إجراءاتها الأمنية، وكثفت من تواجدها أمام ودخل المراكز الانتخابية، وتنظيم دخول وخروج الناخبين.

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