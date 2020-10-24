شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي المرأة بالاسكندرية» تعلن توفير مواصلات خاصة للناخبات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ماجدة الشاذلى، مقرر عام فرع المجلس القومى للمرأة في الإسكندرية، تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر الفرع لمتابعة أعمال انتخابات مجلس النواب 2020، والتى تجرى اليوم وغدا في الاسكندرية على مستوى 1160 لجنة.

وأضافت في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الغرفة مهمتها مساعدة الناخبات في الوصول إلى مقار لجانهم للتصويت في الانتخابات، بالاضافة إلى رصد أي ملاحظات أي معوقات وتلقى الشكاوى التي تتعلق بصعوبة وصول المراة إلى اللجان وكيفية مساعدتها في تهيئة وسيلة مواصلات والتغلب على أي معوق يواجهها.

ولفتت إلى أن الغرفة منعقد على مدار الساعة خلال اليومين، فضلا عن تسيير 8 عضوات «متابع محلي» للمرور على اللجان الانتخابية، ورصد أي ملاحظات خاصة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل اللجان من قبل الناخبين وموظفي اللجان، مشيرة إلى كونها عضو بغرفة العمليات المركزية في المحافظة باعتبارها مقرر عام الفرع.

وقالت أن المرأة ستكون بمثابة الحصان الأسود الرابح في الماراثون الانتخابي في الاسكندرية بلا منازع، كما كان لهن دور بارز في الاستحقاق الدستورى الثانى «مجلس الشيوخ».

وبدات اللجان الانتخابية بالإسكندرية، البالغ عددها 1160 لجنة فرعية، عملها في استقبال الناخبين، في تمام التاسعة صباح اليوم السبت، دون تأخير في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب.

وتتوزع اللجان الفرعية بـ 363 مقرا انتخابيا على مستوى دوائر الإسكندرية، لاستقبال من لهم حق التصويت في الانتخابات وعددهم 4 ملايين و67 ألف و901 ناخبا.

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ويتنافس 215 مرشحًا في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية على 16 مقعدا فرديا بـ 6 دوائر بالنظام الفردي، بواقع «4 مقاعد بدائرة المنتزه، و3 بالرمل، و2 بسيدي جابر، و2 بمحرم بك، و1 بالعطارين، و4 بدائرة الدخيلة»، ويتنافس في انتخابات مجلس النواب التي تُجرى مرحلتها الأولى، وتضم 14 محافظة، على مدار يومين، قائمتين عن قطاع غرب الدلتا وهما «الوطنية من أجل مصر، ونداء مصر».