شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتابع أعمال إنشاء المرحلة الثانية من ممشى نهر النيل ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواءعبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، اليوم السبت، سير أعمال إنشاء المرحلة الثانية من ممشى النيل بمدينة بنها لدفع الأعمال وتذليل العقبات.

وجه المحافظ بضرورة أن يراعى في تصميمات الممشى الجانب الجمالي والحضاري، واستخدام أنظمة الإنارة ودورات المياه والتشجير والرصف الحديثة بشكل يليق بأبناء المحافظة، مؤكدا على عمل رامبات لذوي الاحتياجات الخاصة وأيضًا وضع صناديق للقمامة لإظهار الممشى بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لعاصمة محافظة القليوبية، وليكون متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بمشاهدة نهر النيل.

شدد الهجان على سرعة الإنتهاء من العمل في المرحلة الثانية من الممشى، باعتباره من المشروعات الهامة التي تحرص المحافظة على إنجازه لفتحه أمام المواطنين، ليكون متنفسا لهم للاستمتاع برؤية نهر النيل الذي هو حق للجميع، مع مراعاة الدقة في العمل وكفاءة التنفيذ حتى تكون على أعلى مستوى ليتم افتتاحه في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن تكلفة الممشى تبلغ 21 مليون جنيه على ثلاث مراحل، وقد تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى والتي بدأت من كوبري كفر الجزار وحتى نفق شعراوي، وحاليًا أعمال التطوير بالمرحلة الثانية والتي تبدأ من بعد نفق شعراوي وحتى نهاية منطقة النوادي.

وعلى جانب آخر قام المحافظ بجولة تفقدية للحديقة المقامة خلف ديوان عام المحافظة موجها بسرعة تطويرها وإقامة مقاعد خشبية للمواطنين لتكون متنفسا لأهالي مدينة بنها.

Advertisements

ممشى النيل في بنها

ممشى النيل في بنها

ممشى النيل في بنها

ممشى النيل في بنها