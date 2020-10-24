شكرا لقرائتكم خبر عن مياه المنوفية: تدريب العاملين على أساسيات معالجة مياه الشرب وتطهير شبكات الصرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية دورات تدريبية للعاملين بالشركة خلال الفترة من 18/10 حتي 22/10/2020 ضمن دورات المسار الوظيفي لترقية العاملين بالشركة، تفعيلًا لمنظومة التحول الرقمي، وربط منظومة التدريب الإلكتروني مع التدريب النمطي ضمن الخطة الداخلية للشركة.

وقال الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، إن الشركة تقوم بتقديم الدورات الداخلية الأخرى، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهه فيروس كورونا المستجد من ارتداء الكمامات والتباعد المكاني واستخدام المواد المطهرة وتعقيم مقر التدريب، وتقليل أعداد المتدربين.

وأشار إلى أنه يتم تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالشركة في مختلف التخصصات من أجل الارتقاء بالمستوى المهنى والتى شملت تنفيذ دورات تدريبية عن اساسيات معالجة مياه الشرب online، كيفية إعداد المقايسات فنيا وتسعيرها ماليا، تطهير شبكات الصرف الصحي، قياس المياه وانواع العدادات.