شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا مكاريوس يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى الأنبا مكاريوس، الأسقف العام للأقباط الأرثوذكس بالمنيا وأبوقرقاص، بصوته، صباح اليوم السبت، في انتخابات مجلس النواب، في لجنة مدرسة ناصف الاعدادية الإسلامية بالمنيا. رافق الأنبا مكاريوس، القس يؤانس انيس.

وشدد الأنبا مكاريوس، على ضرورة الخروج للقيام بهذا الواجب الوطني، متمنيا لمصر مجلس نيابي قوي وواعد، ودعا الله أن يحفظ مصرنا العزيزة بلدا وشعبا.