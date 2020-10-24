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شكرا لقرائتكم خبر عن الوكيل البابوى في الإسكندرية يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020 (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدلى القمص إبرام إيميل، الوكيل البابوى في الإسكندرية، راعي الكنيسة المرقسية الكبري، بصوته، اليوم السبت، في انتخابات مجلس النواب 2020.
وعقب التصويت في لجنة مدرسة الشهيد مقدم محمد عمر للبنات، قال «إيميل» إن مجلس النواب يُثْري الحياة النيابية في مصر، داعيًا جموع المصريين إلى المشاركة الإيجابية في صنع مستقبل الوطن والتصويت في الانتخابات، التي تتم على مدار يومين.
وشدد «القمص إبرام» على أنه من الضروري أن يختار الناخبون أعضاء مجلس النواب بعناية شديدة، من بين هؤلاء الذين يملكون خبرة سياسية أو عملية تُمكِّنهم من تمثيل المصريين والتعبير عنهم.
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