شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه الشرب بالمنيا» تعلن إنفاق 100 جنيه على أعمال الصيانة والتجديد خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، انفاق 80 مليون جنيه لصيانة وتشغيل محطات مياه الشرب على مستوى المحافظة. وتابع الشهاوي أنه تم تخصيص 20 مليون جنية أخرى لحفر 40 بئر لحل المشكلات بالمناطق الساخنة وتوصيل مياه الشرب إلى كافة انحاء المحافظة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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