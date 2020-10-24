شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الزقازيق تحقق مركزًا متقدمًا وفقًا لتصنيف «يو إس نيوز الدولي» لعام 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، حصول الجامعة على ترتيب عالمي متقدم طبقاً لتصنيف «يو إس نيوز الدولي 2021، وتقدمها بالترتيب 11 مركزاً عالمياً، ومركزاً واحداً مصرياً عن تصنيف العام الماضى.

وجاءت جامعة الزقازيق في الترتيب رقم 31 ضمن 57 جامعة أفريقية شملها التصنيف هذا العام، بينما صنفت في المركز السابع محلياً، في حين أنها احتلت الترتيب 513 في مجال الهندسة، و480 في مجال علوم الزراعة والحيوانات.

وأشاد رئيس الجامعة بالمجهودات المبذولة والخطوات التي يتم اتخاذها نحو الارتقاء بالمستوى البحثي والأكاديمي بالجامعة، بهدف تحقيق مستوى عال من التميز والريادة الإقليمية والدولية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة ميرفت عسكر، المشرف على قطاع الدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف «يو إس نيوز الدولي» يعتبر من أهم تصنيفات الجامعات العالمية، خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن اختيار الجامعات لهذا التصنيف الأكاديمي لا يتم وفقاً لترشيح الجامعة، بينما يتم وفقاً لتحليل الفريق القائم على التصنيف لأداء كل الجامعات بالعالم واختيار أفضل 1678 جامعة فقط.

فيما أشار الدكتور خالد الدرندلي، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، مدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات، إلى أنه تم الإعلان هذا العام عن أفضل 1678 جامعة طبقاً لتصنيف «يو إس نيوز» العالمي للجامعات، وفقاً للعديد من المعايير، منها السمعة البحثية العالمية، والسمعة البحثية الإقليمية، وعدد الأبحاث المنشورة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وعدد الكتب المؤلفة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بالإضافة إلى عدد المؤتمرات المنعقدة بالجامعة، ومجمل عدد الاستشهاد بالأبحاث المنشورة من الجامعة، وعدد الأبحاث المنشورة من الجامعة ضمن أعلى 10% أبحاث الأكثر استشهادا، وعدد الأبحاث ذات التعاون الدولى، وعدد الأبحاث المنشورة من الجامعة ضمن أعلى 1% أبحاث الأكثر استشهاداً.

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