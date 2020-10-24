شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر فتح 6 لجان في انتخابات النواب بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تأخر فتح 6 لجان انتخابية فى مراكز أبوالمطامير وشبراخيت وكوم حمادة لمدد تصل إلى الساعة، بينما تأخرت لجنة 132 بمركز شبراخيت حتى الساعة العاشرة والنصف صباحًا، وانتظمت جميع اللجان بالمحافظة بعدها.

من جانبها، أصدرت محافظة البحيرة بيانًا يحوى تصريحات للواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بانتظام فتح جميع اللجان الانتخابية وتوافد على لجان الاقتراع عشرات من المواطنين، قبل دقائق من فتح اللجان، للإدلاء بأصواتهم.

وأكد المحافظ ربط مركز العمليات الرئيسى بمجمع دمنهور الثقافي برئاسته بغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز، ويتم التواصل من خلال الفيديو كونفرانس مع اللجان الانتخابية بكافة مدن ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى تجهيز 653 مركزًا انتخابيًا يضم 1296 لجنة فرعية بـ 9 دوائر انتخابية لاستقبال ٤ ملايين و١٢ ألفا و٣٣٨ ناخبًا وناخبة.

وأشار المحافظ إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بمقار اللجان الانتخابية، وتعقيم جميع اللجان قبل بدء العملية الانتخابية مباشرة تحت إشراف مديرية الصحة ومتخصصين من إدارة البيئة بالمحافظة، والتزام جميع الموظفين والناخبين المتواجدين باللجان بارتداء الكمامات.