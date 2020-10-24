شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن الاجتماعي تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، صباح اليوم، بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2020 التي انطلقت مرحلتها الأولى، اليوم، السبت، وتستمر للغد، وذلك في لجنة المركز القومى للبحوث بالدقى.

وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعى عقب الإدلاء بصوتها بأن المشاركة في الانتخابات واجب وطنى على كل مصرى ومصرية، مطالبة المواطنين بالمشاركة في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، واختيار مرشحهم الذي يمثلهم في دائرتهم.

وأكدت القباج على أهمية التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنتها وزارة الصحة، خلال مشاركتهم في العملية الانتخابية، تزامنًا مع إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين وعدم التزاحم داخل لجان الانتخابات.