شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة المنوفية تمنح قروض تمويل 107 مشروعات اقتصادية بـ655 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة القروض بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، إجتماعاً برئاسة اللواء علاء رشاد، سكرتير عام المحافظة.

وأكد علاء رشاد، نجاح اللجنة في إتمام إجراءات تمويل 107 مشروعا اقتصاديا بإجمالي 655 ألف جنيه في مختلف المجالات والممولة من عائد وديعة حصيلة بيع المشروعات لمشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة.

وأوضح السكرتير العام أن القروض الممنوحة في تحسين مستوى المعيشة للمقترضين في مجالات الإنتاج الحيواني (تربية أغنام وماعز) بإجمالي 205 ألف جنية، ومشروعات الميكنة الزراعية ( ماكينة ري – عزاقة – دشاشة- حصادة – فراطه ) بإجمالي 118ألف جنية ،ومنافذ البيع والتوزيع ( حدايد وبويات- بيع ملابس جاهزة – بيع منظفات) بإجمالي 20 ألف جنية ومشروعات متنوعة (ونش رفع – ماكينة تصوير- ماكينة تريكو- صناعة السيرما – فرازلبن ــ رى بالتنقيط ) بإجمالي 312 ألف جنيه، فضلاً عن تسليم (14) عقد لمشروع العمل بأنظمة الري الحديث لعدد من المزارعين وتقديم كافة أوجه الدعم لتحسين مستوى المعيشة.

ومن جانبه أكد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، على ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن للمشروعات ومدى تحقيقها لأهدافها، وضرورة سداد الأقساط في مواعيدها طبقا لجداول السداد الخاصة بكل مشروع والمسلمة للوحدات المحلية والقروية حتى يمكن للمشروع الاستمرار في تأدية رسالته التنموية الاقتصادية والتي تساهم في رفع مستوى المعيشة لكافة فئات المجتمع.