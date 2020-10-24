شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية عقب الإدلاء بصوته: لولا الاستقرار السياسي ما تحقق التقدم الاقتصادي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بصوته في انتخابات مجلس النواب أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بنات بمدينة السادس من أكتوبر.

أكد وزير المالية، في بيان صحفى، السبت، أنه لولا الاستقرار السياسى الذي نجح الرئيس عبدالفتاح السيسى في إرساء دعائمه بمصر ما تحقق التقدم الاقتصادى، وما نجحنا أيضًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي جعلت الاقتصاد القومى أكثر صلابة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، لافتًا أن مصر، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، الدولة الوحيدة التي ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام المالى الحالى.

وأشار، عقب الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب، إلى أن الناخبين المصريين يُجَّسدون نموذجًا حضاريًا للديمقراطية باختيار من يمثلهم بإرادة حرة، ويُعَّبرون عن وعيهم الكامل بأهمية أداء واجبهم الوطنى، على النحو الذي يُسهم تطوير البنية التشريعية، بما يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة لاستكمال مسيرة بناء «مصر الحديثة»، ليحتل وطننا الغالى مكانته المستحقة في مصاف البلدان المتقدمة، وينعم المواطنون بثمار التنمية المستدامة والشاملة.

أضاف الوزير: «أننا مستمرون في تطوير البنية التشريعية لتحديث منظومتى الإدارة الضريبية، والإدارة الجمركية؛ من أجل تبسيط الإجراءات وميكنتها وتحفيز الاستثمار، وإرساء دعائم التحول إلى مجتمع رقمى، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة؛ بما يُساعد في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم».

الدكتور محمد معيط وزير المالية يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020

الدكتور محمد معيط وزير المالية يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020

الدكتور محمد معيط وزير المالية يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020