شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة عاجلة لأعمدة الإنارة بشوارع وميادين الشرقية حفاظًا على أرواح المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بإجراء حصر لأعمدة الإنارة المتواجدة بالشوارع والميادين الرئيسية للوقوف على حالتها على الطبيعة، وذلك من خلال لجان عمل مشكلة من مسؤولي الإنارة بالمراكز والمدن والأحياء وإدارات الكهرباء المختلفة، للمرور عليها ومراجعتها واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى أكثر أماناً، وتركيب عوازل بالأعمدة، وإلغاء نزلات الأسلاك، تفادياً لوقوع حوادث الصعق بالكهرباء، مشدداً على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صيانتها ورفع كفاءتها.

وفى هذا الإطار، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، بعمل صيانة ورفع كفاءة لأعمدة الإنارة والكشافات بعدد من شوارع المدينة، بالإضافة لإصلاح لوحة كهرباء بشارع البساتين باستخدام سيارة كهرباء ومعدات رئاسة المركز، كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ههيا، بالتنسيق مع قسم الإنارة بعمل صيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات بشوارع المدينة، والطرق الرئيسية والشوارع المحيطة بالمدارس حرصا على سلامة وأرواح الطلاب والمواطنين.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزهراء بعمل صيانة لأعمده الإنارة على طريق الزهراء كفر أباظة، وتم تركيب أدوات العزل وشد الأسلاك وتقطيع الأشجار المتداخلة مع شبكة الإنارة، كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، برفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، وعمل الصيانة الدورية للأعمدة وكشافات الإنارة على الطرق الرئيسية ومداخل القرى، وتم التنسيق مع الوحدة المحلية بالعصايد لعمل الصيانة اللازمة لأعمدة وكشافات الإنارة، وإزالة النزلات قبل استقبال فصل الشتاء على الطرق الرئيسية للقرى، بطريق العصايد والمناحريت والأعمدة المتواجدة داخل قرية العصايد، فضلا عن استكمال العمل لصيانة جميع الأعمدة بطول الطرق الرئيسية لمداخل القرى بنطاق المحافظة، وقامت الوحدة المحلية بجميزة بني عمرو، بالتنسيق مع قسم الإنارة بالوحدة بتوصيل سلك مقطوع من مدخل القرية وإنارة المدخل، كما تم صيانة محول الكهرباء بشارع الجبانة بقرية الجميزة، كما قامت رئاسة المركز بالتوجه لإنقاذ عامود إنارة من السقوط على المارة والسيارات داخل المدينة بسبب وجود بانرات الدعاية الانتخابية على العامود، وتم عمل خرسانة وصبة لتثبيت العامود بمكانه وإزالة البانرات الخاصة بالدعاية الانتخابية حفاظاً على أرواح المواطنين.