شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن أسماء الفائزين فى مسابقة الفنون الأسرية الـ 45.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت إدارة النشاط الفنى والثقافى بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة المعرض العام للفنون الأسرية الـ45 والذى ضم العديد من الأعمال الفنية التى عبرت عن حس فنى راق للطلاب المشاركين.

وتنافس فى المعرض العديد من الطلبة والطالبات المتخصصين من كلية الاقتصاد المنزلى وغير المتخصصين من مركز الفنون الأسرية بالجامعة ، حيث تنوعت الأعمال المقدمة من تفصيل وتطريز وأشغال التريكو والكروشية والنسجيات اليدوية فى أشكال ملابس ولوحات وشنط يد ومفارش، وذلك بهدف اعلاء الحس الفنى والتنافسية لدى الطلاب ولتنمية مهاراتهم من خلال التنافس لتقديم أعمال فنية متميزة، حيث تولى جامعة حلوان اهتماماً واسعاً بالأنشطة الفنية التى تثرى الروح والوجدان وتساهم فى استغلال طاقات الشباب كما تؤهلهم لعمل المشروعات الصغيرة والاعتماد على أنفسهم.

وأسفرت نتائج أعمال المعرض العام للفنون الأسرية الـ45 عن فوز العديد من الطلاب والطالبات.

بالنسبة للطلاب المتخصصين "كلية الاقتصاد المنزلى":

1-منة الله طارئ محمد.

2-منى محمود محروس.

3-سارة حسن أحمد.

4-آية فرج محمد.

5-أسماء مسعود حمودة.

6-منة الله عبد الرحمن أنور.

7-دينا عبد الرسول عبد الكريم.

8- سارة طه محمد.

9-نورا فرج أبو اليزيد.

10- إلهام يونس فخري.

بالنسبة للطلاب غير المتخصصين:

1-آلاء عبد القادر إبراهيم كلية الآداب.

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2-فاطمة محمد محمد عبد المقصود مركز الفنون الأسرية.

3-محمود منصور فتحى كلية الآداب.

4-عبير أحمد رجب مركز الفنون الأسرية.

5- رحمة محمد سيد رفاعى كلية الخدمة الاجتماعية.

6-نورا صلاح إبراهيم كلية الخدمة الاجتماعية.

7- منة الله ممدوح كلية الخدمة الاجتماعية.

8- ماجدة محمد السيد كلية الحقوق.

9- مصطفى عبد الفتاح السيد كلية الآداب.

10- ياسمين حسام هليل مركز الفنون الأسرية.

وتم تحكيم أعمال المعرض العام للفنون الأسرية الـ45 بداخل قاعة العرض الفنى الدائم بمبنى "ن" بالمبنى الإدارى بالجامعة حيث عقدت اللجنة المكونة من كلا من: الدكتورة سنية خميس صبحى، والدكتور حاتم أحمد محمود رفاعى بكلية الاقتصاد المنزلى بالجامعة.