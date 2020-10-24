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رئيس الوزراء يزور المتحف المصرى الكبير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، المتحف المصرى الكبير لمتابعة مستجدات العمل به، وعقب هذه الزيارة يتفقد رئيس الوزراء عددا من المشروعات القومية بالمنطقة المحيطة يرافقه عدد من المسئولين. 

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب، فى لجنته بالمدرسة المصرية اليابانية، بمدينة الشيخ زايد‪.‬

 

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‎وحرص رئيس الوزراء على الاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية في‪ ‬اللجان المخصصة للاقتراع، للحماية من فيروس ‪.‬

 

‎ودعا رئيس الوزراء المصريين للمشاركة الفاعلة فى هذا الاستحقاق الدستورى، فى ظل المناخ الديمقراطى الذى تتمتع به مصر، والذى يضمن إعطاء الأصوات الانتخابية بحرية، لمن يستحقون تمثيل هذا الشعب العظيم‪.‬

 

‎وأكد رئيس الوزراء أنه بعد إتمام انتخابات مجلس الشيوخ، وانتهاء انتخابات مجلس النواب، يكتمل البرلمان بغرفتيه؛ ليؤديا دورهما جنبا إلى جنب، وهو الأمر الذي من شأنه تدعيم القاعدة الديمقراطية، وإثراء الحياة النيابية في مصر‪.‬

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