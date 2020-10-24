شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد إدلاء رئيس الوزراء بصوته داخل لجنته بالشيخ زايد بانتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بصوته فى انتخابات مجلس النواب، فى لجنته بالمدرسة المصرية اليابانية، بمدينة الشيخ زايد.

وحرص رئيس الوزراء على الاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى اللجان المخصصة للاقتراع، للحماية من فيروس كورونا.

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ودعا رئيس الوزراء، المصريين إلى المشاركة الفاعلة فى هذا الاستحقاق الدستورى، فى ظل المناخ الديمقراطى الذى تتمتع به مصر، والذى يضمن إعطاء الأصوات الانتخابية بحرية، لمن يستحقون تمثيل هذا الشعب العظيم.

وأكد رئيس الوزراء، أنه بعد إتمام انتخابات مجلس الشيوخ، وانتهاء انتخابات مجلس النواب، يكتمل البرلمان بغرفتيه؛ ليؤديا دورهما جنبا إلى جنب، وهو الأمر الذي من شأنه تدعيم القاعدة الديمقراطية، وإثراء الحياة النيابية في مصر.