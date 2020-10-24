شكرا لقرائتكم خبر عن بيان للحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق 29 أكتوبر 2020، الموافق 12 من شهر ربيع الأول 1442 هجرية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

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