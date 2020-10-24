شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يدلى بعد قليل بصوته فى انتخابات مجلس النواب بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل بصوته فى انتخابات مجلس النواب، بدائرته الانتخابية بمدينة الشيخ زايد Advertisements وانطلقت منذ قليل فى الساعة التاسعة صباحا عملية التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، حيث بدأ الناخبون بالداخل فى التوافد على اللجان الفرعية التى يستمر الاقتراع فيها حتى الساعة التاسعة مساء وعلى مدار اليوم وغدا الأحد.

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