شكرا لقرائتكم خبر عن توافد الناخبين على لجان العمرانية والطالبية وسط إجراءات احترازية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الأولى، لبدء التصويت بانتخابات مجلس النواب 2020، بدائرة العمرانية والطالبية، إقبالا من قبل الناخبين وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، ومراعاة التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات.

وتنوع الحضور ما بين كبار السن والشباب وكان للمرأة تواجد فى الساعات الأولى من صباح اليوم، ومختلف الفئات العمرية.

وفى الجيزة، يصوت 5 ملايين و689 ألف ناخبًا، بـ 1046 لجنة فرعية موزعة بــ12 دائرة، لاختيار 25 نائبا "فرديًا" و23 نائبا "قائمة".

وتجرى المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب، يومى السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجارى بـ 14 محافظة هى، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

ويصوت في المرحلة الأولى، 33 مليون و472 ألف و778 ناخبًا، فى 10 ألاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا في النظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.

ويختار الناخبون فى النظام الفردى، 143 نائبا من بين 1879 مرشحا بـ 71 دائرة، بواقع 25 نائبًا من 12 دائرة بالجيزة.