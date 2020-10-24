شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ مشروعات بـ142 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد من 2014 حتى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة النقل أن إجمالي استثمارات مشروعات السكك الحديدية خلال الفترة من 2014 حتى 2024 تبلغ 142 مليار جنيه، تمثل تكلفة شراء عربات وجرارات جديدة وتحديث أسطول القطارات الحالى وتحديث نظم الإشارات على خطوط السكة الحديد وتجديد بعض المحطات.

وأضافت وزارة النقل أنه يتم تنفيذ حاليا عدد ضخم من المشروعات لتطوير المرفق وتحسين مستوى الخدمة، لافتة إلى اجمالي أطوال شبكة السكك الحديدية بلغ عام 2020 حوالى 957٠ كم في حين مخطط ان تصل عام 2024 إلى 10200 كم وعام 2030 إلى 11530 كم مع استكمال عمليات التطوير وتنفيذ خطوط جديدة وازدواج الخطوط المفردة.

وأبرمت هيئة السكة الحديد تعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة بتكلفة تصل إلى 1.065 مليار يورو يتم تمويلها فى صورة قرض ميسر بالاشتراك بين بنك اكزيم المجرى وبنك اكزيم الروسى، حيث وصل من هذه العربات حتى الآن 7 دفعات بواقع ١٢١ عربة ذات تهوية ديناميكية (عادية).

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وتعاقدت السكة الحديد مع شركة جنرال إلكتريك" الأمريكية على لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد للسكة الحديد قبل زيادتها إلى 110 جرار، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، بجانب إجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جرارا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 575 مليون دولار، بجانب 440 مليون جنيه تكلفة الجرارات الـ10 المضافة، شاملا التعاقد على تدريب 30 مهندسًا و245 فنيًا بالسكة الحديد فى مصانع الشركة وتأهيلهم.

كما تعاقدت هيئة السكة الحديد خلال 2019 مع شركة بروجريس ريل لوكوموتيف الأمريكية(PRL) لتصنيع 50 جرار جيد وإعادة تأهيل 50 آخرين بجانب عمل عمرة لـ 41 جرار EMD بورش ايرماس بتكلفة إجمالية 466.3 مليون دولار، حيث مخطط توريد هذه الجرارات الجديدة خلال 22 شهرا من تاريخ تفعيل التعاقد، مع انهاء إعادة تأهيل وتحديث الـ 50 جرارا خلال 30 شهرًا، وإجراء العمرات الجسيمة لـ 41 جرار، وذلك فى إطار تحديث أسطول جرارات السكة الحديد لتقليل أعطالها خلال الرحلات بما يساعد تحسين الخدمة، كما تخطط لشراء 100 جرار جديد بتمويل من البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية بتكلفة تصل إلى 290 مليون يورو فى صورة قرض ميسر لتصل الجرارات الجديدة التى سيتم شراءها إلى 260 جرار بجانب إعادة تأهيل 172 جرار.

كما تشرع هيئة السكة الحديد فى تنفيذ مشروعات لتحديث نظم إشارات خطوط السكةالحديد من الإسكندرية إلى الأقصر بجانب كهربة وتحديث نظام إشارات خط بنها / الزقازيق / الاسماعيلية / بورسعيد ووصلة الزقازيق ـ أبو كبير، حيث تخطط لتنفيذ 14 مشروع لتطوير وتحديث نظم الإشارات علىمستوى خطوط السكة الحديد بتكلفة تصل 46.8 مليار جنيه، يتم تغطيتها بالكامل من خلال قروض دولية ميسرة.