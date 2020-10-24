وزير الداخلية يتابع مع مساعديه سير العملية الانتخابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مع مساعديه اليوم السبت، سير العملية الانتخابية في الدوائر على مستوى 13 محافظة تشهد انتخابات مجلس النواب 2020.

وتابع انتشار القوات تأمين اللجان والدوريات التي تجوب محيط اللجان، فضلاً عن غرف عمليات الطوارئ مديريات الأمن المعنية لسرعة الدفع بالقوات والتدخل في حالات الطوارئ.

وشدد وزير الداخلية، على التعامل بكل حسم مع أي إخلال بالأمن العام أو تعكير صفو الأجواء الانتخابية، مؤكدا على حسن معاملة المواطنين وإعلاء قيمة حقوق الإنسان.

وتنطلق اليوم السبت، المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في 10240 لجنة فرعية بدوائر 14 محافظة بالنظام الفردي وهي: "الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط، الوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح" بالإضافة إلى مقاعد القوائم .