محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تقوم دوريات مسلحة، اليوم السبت، من عناصر العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي وقوات التدخل السريع، بالمرور بمحيط اللجان الانتخابية لتوفير مظلة حماية للمواطنين للإدلاء بأصواتهم لانتخابات مجلس النواب 2020.
وكما يقوم عناصر الشرطة النسائية بالتواجد أمام مقار اللجان جنبًا إلى جنبًا إلى وقوات تأمين اللجان لتقديم أوجه المساعدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وبدأت قوات مديريات الأمن في الانتشار لتأمين انتخابات مجلس النواب 2020، واعتمدت وزارة الداخلية خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية.
وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام .
وتنطلق اليوم السبت، المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في 10240 لجنة فرعية بدوائر 14 محافظة بالنظام الفردي وهي: "الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط، الوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح" بالإضافة إلى مقاعد القوائم .
كانت هذه تفاصيل خبر قوات التدخل السريع تجوب محيط اللجان الانتخابية.. وتمركز الشرطة النسائية أمام المقار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.