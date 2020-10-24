التصويت اليوم.. انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 بـ14 محافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - تنطلق انتخابات مجلس النواب في المرحلة الأولى بالداخل، اليوم السبت، وعلى مدار اليوم وغدًا الأحد، وتجرى الاستعدادت لإجراء عملية الاقتراع وإتمامها على أكمل وجه.

وتنسق الهيئة الوطنية للانتخابات مع الجهات المعنية بالحكومة لتأمين الانتخابات ونقل صناديق الاقتراع والإشراف القضائي عليها، حتى تخرج الانتخابات بشكل يعبر عن إرادة الشعب المصري.

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، ويتنافس فيها 1879 مرشحًا على النظام الفردي في 143 دائرة انتخابية.

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