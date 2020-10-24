شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار الرعدية والبرق تفاجئ مدينة مرسى مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سقطت أمطار غزيرة مصحوبة ببرق ورعد على مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة ومنطقة سملا في محافظة مطروح.

وذكرت هيئة الارصاد الجوية، في بيان سابق لها أنه تبعا لآخر إصدارات الأقمار الصناعية تتساقط الامطار على محافظة مطروح يصاحبها البرق والرعد وكان من المتوقع لدى هيئة الأرصاد الجوية أن تنتقل الامطار الرعدية إلى مدينة العلمين وسيدي عبدالرحمن.

ولكن العكس هو الذي حدث بأن سقطت الامطار الرعدية المصحوبة بالبرق على مدينة الضبعه والمعلمين وأيضا سقطت الامطار الاندية على مدينة الحمام شرق المحافظة بنهاية الاسبوع الماضى.

أما مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة فقد فوجئت فجر وصباح السبت الرابع والعشرين من أكتوبر بكم من الرعد والبرق مصحوبا بأمطار غزيرة على عاصمة المحافظة مما تسبب في تكون مجموعات من البرك من تجمعات مياه الامطار في اقل من ربع الساعه نظرا لشدة وغزارة المطر المنهمر على المدينة .