شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تستعد لانتخابات مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد محافظة شمال سيناء مبكرًا لانتخابات مجلس النواب، والتي ستجري ضمن محافظات المرحلة الثانية، لاختيار مرشحين عن الدائرتين الاولي والثانية والتي يتنافس فيها 31 مرشحًا بنظام الفردي، إلي جانب القائمة الوطنية والتي تضم 5 مرشحين.

وقال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن جميع الجهات المعنية جاهزة ومستعدة لإجراء الانتخابات في المواعيد المحددة..مشيرًا إلي أن الجهاز التنفيذي على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون تدخل.

أشار المحافظ إلي تحديد اللجان الانتخابية و تأمين وصول التيار الكهربي لمقار اللجان الانتخابية بتوفير مولدات كهربائية بديلة لتشغيلها عند انقطاع التيار الكهربي وتوفير الإضاءة الكافية داخل وفى محيط اللجان وتوفير المياه.

وشدد المحافظ على توفير مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية، إلى جانب توفير كراسي متحركة أمام اللجان لذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى و إنشاء مظلات للوقاية من أشعة الشمس أمام اللجان ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.