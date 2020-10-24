شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل 228 مشروعا بقيمة 10.9 مليون جنيه من خلال «مشروعك» بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أنه تم تنفيذ عدد 228مشروعا بتمويل أكثر من 10.9 مليون جنيه، وفرت 450 فرصة عمل متنوعة.

وأعلن المحافظ آن هذا ضمن المشروع القومى للتنمية البشرية والمجتمعية والمحلية «مشروعك» الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية حاليا في مختلف المحافظات بهدف توفير فرص عمل للشباب وزيادة دخل الأسرة ورفع المستوى الاقتصادى لها.

وشدد المحافظ على ضرورة الاستفادة من المشروعات التي تمولها الدولة، وذلك بهدف تشجيع الانتاج والقطاع الخاص وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.. وخاصة الشباب.. بتنفيذ المشروعات الإنتاجية .

ومن جانبه.. أعلن أسامة الشريف مدير عام الادارة العامة للانتاج والشئون الاقتصادية في المحافظة والمدير التنفيذى للمشروع أنه تم التنسيق مع بعض البنوك وتوفير مقرات لها في العريش ( لخدمة أبناء مراكز ومدن: العريش والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل )، وبئر العبد( لخدمة أبناء مركز بئر العبد) لتمويل المشروعات المقدمة.

وأضاف الشريف أنه يتم التمويل للمشروعات التجارية والصناعية والخدمية الحديثة والقائمة بقروض تمويلية بفائدة تقل عن السعر السائد بنحو من 1 – 3 %، وأنه تم تمويل المشروعات التي تقدم بها الشباب وغيرهم بمبالغ تراوحت بين ١٠ آلاف و٢٥٠ ألف جنيها لكل مشروع حسب حجمه، وبالتيسيرات المقررة.. علاوة على استفادة صاحب المشروع بمنحه رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات، وأنه تم بالفعل اصدار عدد 7 رخص مؤقتة لبعض المستفيدين لحين استخراج الرخصة الدائمة للمشروع .

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