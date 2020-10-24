شكرا لقرائتكم خبر عن عمان 31 وبكين 19.. تعرف على درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية اليوم السبت 24 أكتوبر. وتشير توقعات درجات الحرارة في عمان والمنامة و مسقط 31 ، و الخرطوم 40 درجة مئوية نهاراً . بينما تشير درجات الحرارة في كل من القدس وغزة إلى 29 درجة مئوية . في حين تبلغ العظمى نهاراً على بكين 19 والصغري 05 ، ومونتريال 17 درجة مئوية نهاراً والصغرى 04 . والجدول التالي يوضح درجات الحرارة في الكثير من عواصم العالم العربية والعالمية . المدينة العظمي الصغري المدينة العظمي الصغري مكه 40 23 أنقرة 26 11 المدينة 35 18 إسطنبول 24 15 الرياض 32 16 إسلام أباد 29 16 المنامة 31 26 نيودلهي 33 17 أبوظبي 33 25 جاكرتا 32 24 الدوحة 33 24 بكين 19 05 الكويت 32 18 كوالالمبور 31 24 دمشق 30 16 طوكيو 20 14 بيروت 30 25 أثينا 27 16 عمان 31 18 Advertisements روما 21 12 القدس 29 18 باريس 18 13 غزة 29 22 مدريد 17 09 بغداد 36 15 برلين 15 09 مسقط 31 23 لندن 17 10 صنعاء 27 08 مونتريال 17 04 الخرطوم 40 24 موسكو 11 06 طرابلس 27 19 نيويورك 21 14 تونس 25 15 واشنطن 23 15 الجزائر 21 11 نواكشوط 39 26 الرباط 23 12 أديس أبابا 24 09 الوضع في مصر

اصابات 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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