شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة انتخابات مجلس النواب ومحافظات الجولة الأولى وموعد المرحلة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجرى انتخابات مجلس النواب اليوم السبت 24 أكتوبر والأحد 25 أكتوبر 2020 فى عدد 14 محافظة من محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، ويبحث الكثير من المواطنين وأولياء الأمور عن إجازة الانتخابات للموظفين والمدرسين العاملين فى المدارس والطلاب وكذلك الاماكن المستخدمة كمقار انتخابية وموعد إجراء الانتخابات والمحافظات ضمن المرحلة الأولى والثانية.

وتُجرى الانتخابات اليوم 24 أكتوبر 2020 وغدًا في عدد 14 محافظة حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى محافظات : الجيزة والفيوم وبني سويف والإسكندرية والبحيرة ومطروح والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وأسوان والبحر الأحمر وسوهاج وقنا والأقصر.

وتحدد موعد انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لعدد 13 محافظة للمصريين خارج مصر أيام 4 و5 و6 نوفمبر، وتتم الانتخابات في تلك المحافظات بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر، وهذه المحافظات هى محافظات: القاهرة والدقهلية والمنوفية والغربية والقليوبية وكفر الشيخ والشرقية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية.

وعممت وزارة التنمية المحلية كتابًا على المحافظين في المحافظات التى تتم فيها الانتخابات اليوم بتفويض المحافظين بمنح المدارس التى تُجرى فيها الانتخابات فقط أجازة للطلاب والمدرسين والموظفين والعاملين وكذلك الأماكن الاخرى المستخدمة كمقار انتخابية كالمعاهد الأزهرية والجمعيات الزراعية إلخ.

وتستمر الدراسة فى جميع المدراس الأخرى غير المستخدمة كمقار للجان الانتخابية فى جميع المحافظات، وفق ما أكدته مصادر بوزارة التربية والتعليم، من أن الإجازة للطلاب فى المدارس المستخدمة كمقار للجان الانتخابية فى المحافظات.

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