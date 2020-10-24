شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم استئناف الرحلات السياحية التشيكية لمطاري الغردقة ومرسى علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل مطارا مرسى علم والغردقة الدوليين اليوم السبت، أولى الرحلات السياحية من جمهورية التشيك، وذلك لأول مرة منذ انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد سيد الجابري، مدير إحدى المجموعات السياحية بالبحر الأحمر، أن ١٢٠ سائحا سيصلون على رحلة الغردقة، و١٦٠ سائحا على رحلة مرسي علم، ومن المقرر استقبال 4 رحلات أسبوعية قادمة من العاصمة التشيكية براغ، أيام السبت والأحد والأربعاء والخميس، وذلك لأول مرة منذ وصول رحلات سياحية دولية منذ انتشار فيروس كورونا.

فيما أنهت إدارة المطارين كافة الاجراءات لاستقبال الرحلات والسائحين وتطبيق قرار شهادة سلبي كورونا على كافة الركاب القادمين أو إجراء فحص طبي والحصول على مسحة لفحصها فور وصولهم للمطار بتكلفة ٣٠ دولار في حالة عدم حمل شهادة سلبي كورونا.