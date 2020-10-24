شكرا لقرائتكم خبر عن 320 ألف ناخب بتوجهون للصناديق لاختيار 3 من 31 مرشحا على 3 مقاعد بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوجه 320 ألف ناخب موزعين على ثلاث دوائر بالبحر الأحمر، اليوم السبت وغدا الأحد، لصناديق الانتخاب لاختيار ٣ مرشحين من بين ٣١ مرشح فردي يتنافسون على ثلاث مقاعد بالبحر الأحمر.
وتشهد محافظة البحر الأحمر اليوم السبت وغدا الاخد منافسة ساخنة بين 37 مرشحا على 6 مقاعد بانتخابات مجلس النواب،بينهم 6 مرشحين على 3 مقاعد بنظام القائمة، ودفعت القائمة الوطنية من أجل مصر بـ3 مرشحين وتنافسها قائمة نداء مصر بـ3 مرشحين.
فيما يتنافس على 3 مقاعد فردية موزعين على 3 دوائر انتخابية بنظام المقاعد الفردية بواقع مقعد وحيد لكل دائرة ويتنافس عليهم جميعا 31 مرشحا من الأحزاب والمستقلين.
ففي الدائرة الأولى ومقرها قسم أول الغردقة تضم أقسام: رأس غارب – ثان الغردقة – أول الغردقة مخصص لها مقعد واحد يتنافس عليه 16 مرشحا، بينهم ٣ نواب سابقين.
وفي والدائرة الثانية مقرها قسم سفاجا مكوناتها الإدارية أقسام: سفاجا- القصير – مرسى علم مخصص لها مقعد وحيد يتنافس عليه 11 مرشحا
وفي الدائرة الثالثة ومقرها الشلاتين وتضم حلايب وشلاتين وأبورماد ويتنافس على المقعد الفردي بها ٤ مرشحين فقط .
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